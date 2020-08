ROBOR este în scădere. Ce se întâmplă cu ratele celor împrumutați prin Prima Casă Pe data de 5 august, Banca Naționala a Romaniei (BNR) a redus dobanda de politica monetara de la 1,75% la 1,5%. A fost a treia scadere de la inceputul pandemiei. Prin mișcarea de reducere a dobanzii de politica monetara, BNR intenționeaza ca dobanzile la imprumuturi sa se reduca. Astfel, s-ar crea lichiditate in piața. Primul efect s-a observat imediat dupa decizia BNR. Indicele ROBOR care sta la baza creditelor cu dobanda variabila acordate inainte de mai 2019 a inceput sa scada. Potrivit datelor afișate de BNR, indicele ROBOR a scazut vizibil in ultimele zile. GdS a efectuat o analiza a evoluției… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

