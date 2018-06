Blondele pe soare

Un rus, un american si o blonda discuta. Rusul spune: Noi am fost primii care am ajuns in spatiu. Americanul: Noi am fost primii care am ajuns pe luna. Blonda: Noi vom fi primele care vom ajunge pe Soare. Rusul si americanul: Nu se poate ajunge pe Soare. Veti arde inainte de a ajunge acolo. Blonda: Dar ce crezi ca suntem asa de proaste, ne vom duce noaptea… [citeste mai departe]