- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a continuat sa creasca joi pe piata interbancara, ajungand la 3,39% pe an, de la 3,34% pe an miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare mai mare a ROBOR la trei…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat miercuri, la o conferinta de presa pe tema hotararilor luate de Consiliul de Administratie al Bancii, ca nu este confortabil cu avalansa de stiri despre evolutia ROBOR, mentionand ca a fost si la nivelul de 4% si "nu a murit nimeni…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat miercuri ca nu este “confortabil” cu avalansa de stiri despre evolutia ROBOR, mentionand ca a fost si la nivelul de 4% si "nu a murit nimeni in Tara Romaneasca". "Eu nu sunt confortabil cu această, aşa…

- Indicele ROBOR, în funcție de care se calculeaza costul creditelor în lei cu dobânda variabila, a urcat vineri la toate scadențele, arata datele Bancii Naționale a României (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculeaza costul creditelor de consum…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 2,46%, de la 2,42% in ziua anterioara, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Nivelul de 2,46% nu a mai fost consemnat din 18 decembrie 2013.…

- UPDATE Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca, saptamana viitoare, premierul Viorica Dancila se va intalni cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, tema de discuție fiind cresterea indicelui ROBOR la trei luni. "Joia viitoare va fi o întâlnire între doamna prim-ministru…

- Nici Ministerul de Finante si nici Guvernul nu sunt vinovati pentru cresterea fara incetare a ROBOR, acesta fiind atributul BNR, sustine ministrul Eugen Teodorovici. "Stiti foarte bine ca nu e atributul ministerului nivelul ROBOR-ului in piata, este atributul Bancii Nationale", a declarat…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, a crescut la 2,13%, cel mai mare nivel din decembrie 2017, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează…