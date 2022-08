ROBOR continuă să scadă! Ce valoare are azi, 16 august Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a scazut marti, la 7,96%. Indicele ROBOR la trei luni a fost cotat marți la 7,96%, in scadere fata de vineri, cand a fost cotat la 7,98%, arata datele publicate de BNR. Tot marți, indicele ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a scazut de la 8,13% la 8,12%, in timp ce indicele ROBOR la 12 luni a ramas neschimbat – 8,27%. ROBOR reprezinta rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, in lei. Evolutia ROBOR este… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

