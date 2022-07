Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 6,55% pe an, un nivel mai mare fiind inregistrat in data de 24 noiembrie 2010, respectiv 6,56%, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 6,47% pe an, de la 6,44% pe an, joi, un nivel mai mare fiind inregistrat in data de 25 noiembrie 2010, respectiv 6,54%, conform informatiilor publicate de Banca Nationala…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 6,13% pe an, de la 6,10% pe an, miercuri, un nivel mai mare fiind inregistrat in data de 5 decembrie 2012, respectiv 6,16%, conform informatiilor publicate de Banca…

- Veste proasta pentru romani! Ratele vor crește, asta dupa ce indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobaznilor variabile la creditele in lei, a urcat de la 5,93% la 5,95% pe an. Potrivit informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei, el a intins un nou record.

- Dobanzile la credite vor continua sa creasca, spune Adrian Vasilescu (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, va continua sa creasca și pana la finalul anului, spune Adrian Vasilescu, consilier de strategie la Banca…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 5,62% pe an, de la 5,57% pe an in ziua precedenta, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Citește și: In politia argeseana, ca la nimeni! Vecinul…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri la 5,50% pe an, de la 5,44% cat a fost joi, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Specialistii spun ca, pana la toamna, indicele ROBOR va ajunge la 6%, dupa ce BNR a anuntat ca inflatia va depasi 11 procente pana in iunie. Luna urmatoare, BNR este in fata unei noi decizii de a majora dobanda-cheie. Daca BNR va mai majora dobanda-cheie luna viitoare, atunci indicele ROBOR va ajunge…