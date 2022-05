Stiri pe aceeasi tema

- Romanii mai primesc o lovitura puternica la buzunare! Dupa rata inflației (aproape la 14%), acum indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 5,37% pe an, de la 5,21% cat a fost marti, conform informatiilor…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a facut un nou salt vineri, de la 4,88% la 4,95%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Vești proaste pentru romanii cu rate: Indicele ROBOR la 3 luni a ajuns la 4,88% Vești proaste pentru romanii cu rate: Indicele ROBOR la 3 luni a ajuns la 4,88% In cursul zilei de joi, indicele ROBOR la 3 luni, dupa care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat la…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 4,68% pe an, de la 4,62% pe an, marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In aceste zile, pe fondul instabilitații financiare și a influenței criezi din Ucraina, in fara de cotațiile principalelor valute, BNR a modificat și cotele ROBOR la valori record. Efectele acestor majorari se vor regasi in dobanzile interbancare și la creditele oferite de catre bancile comerciale din…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a continuat sa creasca, tendinta mentinuta pe tot parcursul ultimelor saptamani, si a urcat la 4,59%, de la 4,56% marți, potrivit datelor de la BNR, relateaza Mediafax.…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a inceput saptamana tot pe crestere, tendinta mentinuta pe tot parcursul ultimelor saptamani, si a urcat la 4,49%, de la 4,39% vineri, potrivit datelor de la BNR.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,56% pe an, de la 3,54% cat a fost miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), atingand cel mai ridicat nivel din 21 februarie 2014.…