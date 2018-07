ROBOR a crescut din nou. La ce valoare a ajuns miercuri

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii PSD si ALDE au incercat sa-i convinga pe colegii lor de la PNL sa voteze modificarea Codului Penal. Argumentul invocat a fost cel al beneficiului personal, sustine senatorul PNL Florin Citu.Vezi si: Top 10 expresii care ii fac pe ceilalți sa aiba incredere in tine "Furatul…

- "Ce se intampla in aceste zile se numeste dicatura majoritatii" Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto presidency.ro. "Astazi s-a votat, în Parlamentul României, Codul Penal, modificare sau, ca sa fiu mai exact, mai multe modoficari la…

- Klaus Iohannis a facut azi declarații de presa la ora 14.40, la Palatul Cotroceni. Președintele a reacționat destul de dur,dupa ce Camera Deputaților a adoptat Codul Penal.(CITEȘTE ȘI: CAMERA DEPUTAȚILOR A ADOPTAT CODUL PENAL) Presedintele Klaus Iohannis a criticat modificarile aduse Codului Penal…

- Ionut Mosteanu, deputat USR, a declarat, legat de votul la modificarile Codului Penal, ca probabil PSD si ALDE si-au asigurat numarul de voturi necesar, negociind si parlamentar cu parlamentar printre cei de la minoritati.

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat marti, in plen, ca propunerile de modificare la Codul penal au fost "de buna credinta, de buna intentie si de maxima transparenta, nu au fost facute prin reglementare peste noapte, nu au fost facute prin reglementare fara dezbateri, nu au fost facute prin reglementari…

- ROBOR la trei luni a fost cotat astazi la 2,95%, maximul ultimilor trei ani si zece luni. Mai precis, este cea mai ridicata valoare din 3 octombrie 2014, cand ROBOR la trei luni a fost cotat la 2,98%. ROBOR la sase luni a ramas la 3,07%, maximul ultimilor patru ani (2 iunie 2014 cand BNR […]

- Cunoscutul artist de muzica ușoara Alexandru Jula a murit in aceasta seara, dupa ce luni, 28 mai, a fost trasportat la spital la scurt timp dupa ce i s-a facut rau in scara blocului. Vestea trista a fost dezvaluita de surse din lumea medicala in exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul nr.1 din Romania.…

- "Incepem cu votul pe Codul penal. Dupa ce terminam Codul Penal, il incepem pe cel de Procedura Civila. Intai vor fi discutii pe Codul de Procedura Civila, care are zece articole si il terminam in sedinta de miercuri, dar Codul Penal va dura, marti, joi, vineri sau cat dureaza votul, pentru ca sunt multe…