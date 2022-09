Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a coborat la valoarea de 7,93% pe an, o scadere de 0,02% fața de ultimele doua zile, arata datele Bancii Nationale de vineri, 2 septembrie. Pe 1 august, ROBOR la trei luni a depașit pragul de…

- Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat in calculul costului creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut usor, astazi, ajungand la 7,94%, de la 7,95% pe an, in ziua precedenta, arata datele BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut vineri la 8,12% de la 8,11%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- ROBOR la trei luni a crescut la 7,18%, fata de 7,16%, fata de nivelul din sedinta precedenta si a ajuns la cea mai ridicata valoare din ultimii 15 ani. O cotatie similara, de 7,17%, nu a mai fost inregistrata din 16 august 2007. La inceputul anului indicele era 3,02%, iar in martie, indicele era cotat…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut luni la 6,87% de la 6,79%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR. O cotatie similara, de 6,86%, nu a mai fost inregistrata din 9 iunie 2010. La inceputul anului indicele…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 6,28% pe an, de la 6,26% pe an, luni, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a stagnat joi, pentru a treia zi la rand, la 6,18%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

Indicele ROBOR isi continua cresterea: Cea mai mare valoare din ultimul deceniu Potrivit datelor BNR, in cursul zilei de luni, 20 iunie, indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele…