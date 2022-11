Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut miercuri la 7,89% pe an, de la 7,90% pe an, marți, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a inregistrat a noua zi de scadere consecutiva și a ajuns la valoarea de 7.98% pe an, arata datele Bancii Nationale de marți, 15 noiembrie.Aceasta este cea mai scazuta valoare a ROBOR la trei…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a scazut vineri la 8,02%, de la 8,10% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Inspectorii Consiliului Concurentei se afla in control inopinat la mai multe banci, in cadrul unei investigatii privind modul de stabilire a indicelui ROBOR, au anunțat surse apropiate situatiei. Inspectorii au descins in birourile celor 10 banci care coteaza ROBOR-ul. Potrivit informatiilor BNR si…

- ROBOR iși reia creșterea dupa deciziile Bancii Naționale: A ajuns luni la 7,99% ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a crescut luni la 7,99%, de la 7,96% vineri. Indicele ROBOR la 3 luni a crescut ușor saptamana trecuta,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a inegistrat vineri o creștere ușoara, de la 7,94% la 7,96%, dupa ce BNR a decis majorarea dobanzii de referința cu 0,75%, peste estimari. Fii la curent cu cele…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a stagnat miercuri, la 7,91%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut, vineri, ajungand la 7,92%, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).