ROBOR 10 noiembrie 2023. Indicele bancar la trei luni, în scădere ROBOR la trei luni a scazut vineri la 6,30% de la 6,34%, valoare inregistrata joi. Indicele ROBOR la trei luni este folosit pentru calcularea dobanzilor la creditele in lei contractate de populatie inainte de luna mai 2019, precum si pentru creditele companiilor in lei. Indicele ROBOR la trei luni a avut un trend preponderent descendent de la inceputul lui 2023, dar au fost si zile in care a stagnat. Evolutia ROBOR este influentata de mai multi factori dintre care cei mai importanti se refera la politica monetara a BNR, lichiditatea de pe piata, inflatia si politica fiscala. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

