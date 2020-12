Stiri pe aceeasi tema

- Probabil ați vazut cu toții „recapitularile” de pe Spotify ale prietenilor. Și da, deși nu toate ne-au interesat, n-am putut sa trecem de valul de story-uri. Ei bine, Spotify a oferit și un top pentru Romania, acolo unde pe primul loc sta piesa lui NANE, „Dragostea Ta”, piesa fiind pe locul 1 in topurile…

- Giani Kirița s-a reprofilat! Sportivul a lasat pasiunea lui de-o viața deoparte pentru cateva ore și s-a apucat de... cantat! Fostul fotbalist a filmat primul lui videoclip alaturi de celebra artista Elena Ionescu, avand mari emoții. Iata cum suna piesa celor doi!

- “Succesul piesei in limba turca ne-a determinat sa facem o varianta și-n engleza și sa o aducem cat mai aproape de voi toți. Sper sa va placa, sa va bucurați de ea, sa va dea o stare buna și sa o ascultați pe repeat”, a spus Alper Erozer. Alper Erozer s-a nascut la Istanbul, are... View Article

- Ami este artista momentului in Romania. Cu mai multe piese pe radio si niste cifre impresionante in online aceasta isi pastreaza modestia cand vine vorba de inceputuri. Aceasta i-a povestit lui Andrei Niculae de anii de inceput in industria muzicala si de cum a ajuns sa aiba o piesa in top in timpul…

- Anna Lesko (41 de ani) a ajuns in atentia artistei Jennifer Lopez, dupa ce cantareata din Romania s-a fimat dansand, in bucatarie, pe noua piesa a vedetei americane. Jennifer Lopez (51 de ani) a lansat piesa „PaTi”, alaturi de Maluma, iar fanii din intreaga lume au inceput sa posteze dansuri si coregrafii…

- Liviu Teodorescu este, fara indoiala, unul din cei mai romantici artiști din Romania. Acesta a cerut-o in casatorie pe iubita sa printr-o piesa pe care i-a dedicat-o. „Azi e ziua ei. La Mulți Aaaani ❤️Am adus-o acasă, unde o aștepta toată lumea la un party surpriză. Apoi, le-am spus tuturor că…

- Hai sa fim sinceri: Harry Styles a unul din artiștii tinerei generații care face o muzica extrem de buna. Ne demonstreaza de fiecare data, cu fiecare single, faptul ca e din ce in ce mai bun. Ca vinul, cum s-ar spune. De data aceasta Harry Styles a lansat „Golden”, cu un videoclip filmat in Italia,...…

- Paul Damixie isi surprinde fanii cu un single intr-un alt stil din ce ne-a obisnuit pana acum. “Bandit” este o piesa cu un tempo ridicat ce combina vocea energetica a Alexandrei Stan cu influentele pop, country si dance. Nascut in Romania, Paul este un producator, remixer si DJ cu o viziune aparte pentru…