Stiri pe aceeasi tema

- „Rafuielile domnului Ciolacu cu companiile private nu se opresc nici dupa ce colegul sau de partid, ministrul de finanțe Adrian Caciu, a spus, zilele trecute, ca in 2022 nu vor fi introduse noi taxe. „Sa vedeți cat impozit pe profit platesc companiile in Romania” spunea azi domnul Ciolacu, nominalizand…

- Declarații de ultima ora privind viitoarea taxa de solidaritate care ar urma sa impoziteze circa 1% din profitul marilor companii. Dupa zile intregi de tensiuni in coaliție, dar și dupa multiple avertismente ale companiilor, liderul PSD, Marcel Ciolacu, da de ințeles ca nu toate companiile vor plati…

- Producatorul national de gaze Romgaz a obtinut in primele noua luni ale acestui an un profit de 1,156 miliarde de lei, in crestere cu 22,7% fata de perioada similara a anului trecut, in conditiile in care productia de gaze a fost mai mare cu 15,9%, potrivit raportului transmis, vineri, Bursei de…

- Instituțiile de stat nu vor mai putea fi pazite de companiile particulare de paza. Guvernul a avizat pozitiv proiectul ce prevede asigurarea cu paza a obiectivelor de importanța strategica doar de catre intreprinderile de stat. Dintre acestea fac parte IS „Servicii Paza”, fondata de Ministerul Afacerilor…

- „Am vazut evoluția prețurilor in ultima perioada și am luat decizia ca PNL și Guvernul sa susțina plafonarea prețurilor la energie in Romania. Va fi o decizie luata in prima ședința de guvern dupa ce se va rezolva criza.Deci vom susține plafonarea prețurilor la energie la prețurile pe care le vedem…

- ”In ceea ce priveste pretul la energie, am vazut si evolutia preturilor in ultima perioada si am luat decizia ca PNL si Guvernul sa sustina plafonarea preturilor la energie, in Romania. Va fi o decizie luata in prima sedinta de Guvern, dupa ce se va rezolva criza. Deci vom sustine plafonarea preturilor…

- „Concordia a propus o creștere salariala cu 8% anul acesta și un calendar de creșteri anuale, însa Guvernul a decis sa mareasca cu 10,9%, bazându-se pe o formula cu care noi nu suntem de acord, pentru ca ia in considerare de mai multe ori inflația si creșterea productivitații. Masura…

- Parlamentari PNL din echipa lui Florin Cițu au inceput sa rostogoleasca teoria potrivit careia premierul nu va trece printr-o moțiune de cenzura pana la primavara, deci nu va fi nici macar in pericol teoretic de a fi demis de Parlament. Pe ce iși bazeaza susținatorii lui Cițu scenariul?…