- Ediția din acest an a festivalului JAZZx se va desfasura la Timisoara, in Piața Libertații, in perioada 5 – 7 iulie, iar accesul este gratuit. Inca din 2013, JAZZx (inițial JazzTM) și-a propus sa aduca aproape de toate comunitațile Timișoarei o muzica de inalta valoare artistica, reunind artiști romani…

- Ediția din acest an a Flight Festival a inceput in forța vineri la Muzeul Satului Banațean din Timișoara, organizatorii evenimentului anunțand ca in prima zi au fost prezenți peste 35.000 de spectatori. Principala atracție a primei seri a fost artistul britanic James Arthur, care a interpretat pe George…

- Codru Festival anunța nume noi care vor urca pe scena la Timișoara la ediția de anul acesta. Calum Scott, Editors și Faithless (dj set) sunt cei mai noi artiști care completeaza lineup-ul evenimentului ce va avea loc intre 30 august și 1 septembrie. Codru, festivalul care planteaza, aduce la Timișoara…

- La sfarșitul saptamanii trecute, la Casa Tineretului din Timișoara s-a desfașurat ediția din acest an a festivalului Embargo. Una din surprizele pregatite de organizatori a fost accesul gratuit pentru elevi și studenți (pe baza unui formular de inscriere), iar la fața locului publicul a avut parte deun…

- Institutul Francez din Timișoara organizeaza intre 7 și 30 iunie o noua ediție a festivalului „Impuls”, inceput in urma cu șapte ani, care iși propune sa aduca evenimente artistice pentru toate categoriile de public, in cartierele periferice ale orașului, și sa stabileasca legaturi intre artiști europeni…

- La Iași, se va desfașura, intre 3 și 9 iunie 2024, cea de-a patra ediție a Festivalului „Dans, Arta, Multidisciplinaritate” – D.A.M. 4, organizat de Facultatea de Teatru, Programul de Studii Coregrafie, de la Universitatea Naționala de Arte „George Enescu”. Ne face o deosebita placere sa va invitam…

- Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia, cu sprijinul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse și al Primariei Municipiului Alba Iulia, prin Centrul Cultural Palatul Principilor, in parteneriat cu Liga Studenților din Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, va invita, in perioada…

- Organizatorii festivalului Embargo au anunțat ca ediția a 5-a a festivalului se va desfașura la Casa Tineretului din Timișoara și Dudeștii Vechi, locul unde s-a desfașurat și prima ediție a acestei manifestari, in anul 2018. „EmbargoFest2024, ediția cu numarul 5, se va desfașura in 8 iunie, sambata,…