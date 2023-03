Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool a obținut o victorie istorica in fața lui Manchester United! Tot astazi, Barcelona s-a distanțat la 9 puncte de Real Madrid, dupa rezultatele inregistrate in etapa a 24-a din La Liga. In Serie A, AS Roma a rapus Juventus in derby-ul de pe Stadio Olimpico. Toate meciurile tari din campionatele…

- Dupa 8 ani de zile petrecuți pe Anfield Road, Roberto Firmino l-a anunțat pe Jurgen Klopp ca nu va mai continua la Liverpool, iar brazilianul a devenit o ținta pentru mai multe cluburi din Serie A.

- Dani Alves (39 de ani), fostul mare fundaș dreapta de la FC Barcelona, pierde foarte mulți bani, dupa ce acesta a fost arestat in Barcelona, fiind acuzat ca a violat o femeie intr-un club. Brazilianul este incarcerat intr-o mica inchisoare, aflata langa metropola din Catalunia. Imediat dupa aflarea…

- FC Barcelona si-a consolidat pozitia de lider in La Liga dupa ce a invins-o pe Betis Sevilla cu scorul de 2-1, miercuri seara, in deplasare, intr-un meci restant din etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Spaniei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Echipa spaniola Betis Sevilla a invins sambata seara, in deplasare, scor 1-0, pe Getafe, intr-un meci al etapei a 19-a din La Liga. FC Barcelona a dispus cu 1-0 de Girona, iar Sevilla a invins pe Elche cu 3-0, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Barcelona o infrunta ACUM pe Getafe, intr-o confruntare din runda #18 din La Liga. Partida a inceput la ora 19:30 și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 2. ...

- Villarreal are patru victorii consecutive in La Liga, ultima, 2-1 in fața campioanei Real Madrid. Antrenorul Quique Setien, puternic contestat de jucatori la inceput, dupa trei infrangeri, a reglat situația intr-o ședința de doua ore și 20 de minute. Pe 17 august 2020, la trei zile dupa acel 2-8 cu…

- Al Nassr, clubul din Arabia Saudita care este aproape de transferul lui Crsitiano Ronaldo, il vrea și pe Sergio Busqutes, capitanul Barcelonei. Saudiții l-au ofertat deja pe mijlocașul spaniol, potrivit Mundo Deportivo, dar nu ar fi tentat sa plece in acest moment de la Barcelona. El mai are contract…