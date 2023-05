Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara a show-ului culinar continua cu un concurent cu totul special, care a ajuns in bucatarie, dupa o intreaga viața traita printre criminali. Adrian Meșter are o meserie impresionanta, care l-a lasat cu multe amintiri, pe care atunci cand le poveștește, șocheaza pe toata lumea.…

- In ultimele zile, Roberto a tot fost implicat in conflicte. Daca pana acum a fost mai apropiat de Dima și Dani, cei doi nu iși mai doresc sa interacționeze cu el, dupa ce i-a jignit. Inițial, parea ca problemele s-au rezolvat, dar imediat dupa ce au ajuns in casa Mireasa, Roberto a continuat cu acuzațiile…

- Roberto, unul dintre cei mai controversați concurenți din casa Mireasa, acuzat de fosta iubita ca nu și-ar fi asumat rolul de tata, e convins ca iși va intalni sufletul pereche in Casa ”Mireasa”. Ce parere are tanarul in varsta de 23 de ani despre Iuliana, noua concurenta.

- Concurentul a pașit pe scena iUmor, sezonul 14, cu un „pamflet” la adresa trecutului sau rebel: „Lecții de viața!”. Afla din randurile de mai jos care a fost motivul pentru care Nelu Cortea s-a aratat extrem de nemulțumit de materialul sau: „Nu-mi place!”. Votul juratului a fost pe masura!

- Concurentul a venit pe scena iUmor, sezonul 14, cu un numar de umor pur moldovenesc. Dar asta nu e tot! Dima Țui a dovedit, spre final, ca mai are un talent ascuns: acela de a-l imita la perfecție pe Carla's Dreams! Ramai pana la capat sa vezi ce nu i-a placut, insa, Deliei!

- Dupa ce, in urma cu doua zile, Hatice și Roberto și-au aruncat cuvinte grele in timpul unui task, cei doi au trecut prin alte momente tensionate. Concurentul este de parere ca Hatice are o influența negativa asupra lui Mihai, ca urmare a implicarii lor in tot mai multe conflicte.

- Giulia și Roberto au decis sa se cunoasca mai bine, iar legatura lor a devenit și mai stransa, dupa ce, in urma cu doua zile, concurenta s-a simțit rau. Bunica Livia l-a atenționat pe Roberto, spunandu-i ca se grabește in privința Giuliei.

- Dupa ce Roberto a fost la un pas de a pleca acasa, au aparut noi discuții intre el și Sabrina. Concurentul s-a aratat interesat de una dintre concurente. Intr-o pauza publicitara, iubita lui Dima i-a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile.