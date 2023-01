Judecator nou la Tribunalul Constanta! Iata cine este si ce dosare cunoscute a judecat

Potrivit surselor noastre, magistratul prezideaza completul F12 al Sectiei Penale. Mai trebuie mentionat ca, in timpul in care isi desfasura activitatea in cadrul Judecatoriei Constanta, magistratul Mara Isabella Nemeth a facut… [citeste mai departe]