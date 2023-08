Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu patru zile a avut loc o tragedie in 2 Mai, asta dupa ce Vlad Pascu a lovit din plin opt persoane, iar doi dintre aceștia s-au stins din viața. Familiile și prietenii sunt indurerați, iar astazi i-au condus pe cei doi pe ultimul drum. Iata motivul pentru care au decis sa se imbrace in alb…

- MAI promite sa aplice sanctiuni dure pentru soferii drogati care provoaca accidente rutiere soldate cu victime, in conformitate cu ,, Legea Anastasia „, dupa accidentul din statiunea 2 Mai, unde un tanar drogat a omorat prin imprudentta doi pietoni. Apar noi informatii despre tanarul care conducea drogat…

- Reprezentantii Facultatații de Geografie din cadrul Universitatii Bucuresti au transmis un mesaj dupa moartea celor doi studenți in accidentul din 2 Mai. „Vestile pe care le-am primit in ultimele ore ne-au umplut sufletele de durere. Profesorii si studentii Facultatii de Geografie sunt alaturi de familiile…

