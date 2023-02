Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana este gata sa sprijine Republica Moldova in vederea indeplinirii aspiratiilor privind aderarea la marea familie europeana, a transmis presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

- "Ne uitam cu speranta catre viitor si va asigur ca Parlamentul European ramane pe deplin angajat in sprijinirea Parteneriatului Estic. Va respectam si suntem gata sa va sprijinim in realizarea aspiratiilor dumneavoastra in relatia cu Uniunea Europeana", a declarat Roberta Metsola, citata de Deschide.md…

- „Romania este și va fi intotdeauna cel mai mare susținator al Republicii Moldova. Acum, mai mult decat oricand, trebuie sa ajutam oamenii din Republica Moldova”, a declarat luni, 20 februarie, europarlamentarul roman Siegfried Mureșean, la intrevederea pe care a avut-o cu Ambasadorul Romaniei la Chișinau,…

- Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola a adresat un mesaj video in cadrul celei de-a 10-a sesiune a Adunarii Parlamentare Euronest (AP Euronest), care se desfașoara, in aceste zile la Chișinau. Metsola a dat asigurari ca Parlamentul European este gata sa sprijine Republica Moldova in indeplinirea…

- Riscurile la adresa securitații Republicii Moldova, deocamdata, nu se pot materializa. Declarația aparține ministrului Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu. Vicepremierul s-a aratat optimist ca guvernarea proeuropeana de la Chișinau va reuși, cu sprijinul partenerilor externi, sa…

- Revenit de la reuniunea miniștrilor afacerilor externe ai țarilor membre ale Parteneriatului Estic, șeful diplomației moldovenești, Nicu Popescu, Ministrul Afacerilor Externe din Republica Moldova, ofera detalii despre acțiunile pe care le intreprind autoritațile de la Chișinau in vederea aderarii…

- Potrivit analistului politic Anatol Țaranu, statutul de neutralitate a condamnat Republica Moldova la subdezvoltare. Din cauza acestuia, investițiile in Republica Moldova sunt de trei ori mai mici decat in Belarus ori Federația Rusa, spune expertul economic Veaceslav Ionița. In opinia experților, R.…

In 2023, Chișinau ar putea incepe negocierile cu Bruxelles-ul cu privire aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana (UE).