- „Sintem aici pentru a da dovada de sprijin pentru Republica Moldova, pentru Ucraina și pentru comunitatea europeana vasta”, a declarat președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, inainte de deschiderea sesiunii plenare din cadrul Summitului CPE. Președintele Parlamentului European a menționat…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o discuție cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, in avionul care ii duce in Republica Moldova.”De la București catre Republica Moldova impreuna cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, pentru o intalnire importanta a familiei europene,…

- „Europa este Moldova, Moldova este Europa”, așa și-a inceput discursul, in limba romana, președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, prezenta la mitingul de duminica, 21 mai. Mesajul oficialului de la Bruxelles a fost aplaudat de sutele de mii de oameni din Piața Marii Adunari Naționale. …

- Chiar in anul 2023, Republica Moldova poate incepe negocierile de intrare in Uniunea Europeana, a declarat, duminica, la Chișinau, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu prilejul prezenței sale la Adunarea Naționala Moldova Europeana. Roberta Metsola, președinta Parlamentului European,…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat, duminica, la mitingul pro-Uniunea Europeana care are loc la Chisinau, ca alaturarea in familia Uniunii Europene este, pentru Republica Moldova, „sansa poporului sa traiasca in pace, in liniste si in belsug”. La randul ei, presedinta Parlamentului…

- „Obiectivul nostru de tara este ca Republica Moldova sa fie membru cu drepturi depline a Uniunii Europene. Europa este mai mult decat o lozinca politica, e un mod de viata. O sansa a poporului nostru sa traiasca in pace si belsug’, a spus Maia Sandu, la mitingul pro-european de la Chișinau. „Locul Republicii…

- Președintele Parlamentului European se va afla duminica, 21 mai, in Republica Moldova, unde va susține un discurs in cadrul Adunarii „Moldova Europeana”. De asemenea, va avea intrevederi cu șefa statului Maia Sandu și cu prim-ministrul Dorin Recean, a precizat purtatorul de cuvint al președintelui Parlamentului…

- Comisia Europeana va acorda Republicii Moldova 145 milioane euro, sub forma unei asistențe macrofinanciare.Pentru ca banii sa ajunga mai repede la Chișinau, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a solicitat comisiilor de specialitate din cadrul Parlamentului European sa avizeze proiectul in forma…