Stiri pe aceeasi tema

- Romania va adera la spatiul Schengen si o va face in curand, a declarat, luni, in plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor, presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola. In alocutiunea rostita in plenul Parlamentului de la Bucuresti, Metsola a subliniat ca aderarea tarii noastre la…

- Presedintele PE, Roberta Metsola a declarat luni, in plenul Parlamentului, ca se afla astazi in Romania, in acest moment profund simbolic, cu un singur apel: Nu renuntati la Europa. Nu renuntati la noi! Ea a aratat ca Romania va adera la Schengen si o va face in curand. Ea a mai aratat ca a fost o decizie…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat luni, in plenul comun al Parlamentului depidat vizitei oficiale a presedintelui Parlamentului European, Roberta Metsola, la Bucuresti, ca Romania are in continuare acest obiectiv strategic national pe care il va realiza cu siguranta:…

- Presedintele PE, Roberta Metsola a declarat luni, in plenul Parlamentului, ca se afla astazi in Romania, in acest moment profund simbolic, cu un singur apel: Nu renuntati la Europa. Nu renuntati la noi! Ea a aratat ca Romania va adera la Schengen si o va face in curand. Ea a mai aratat ca a fost o decizie…

- La fel ca alți lideri europeni, Metsola a insistat pe ideea ca votul impotriva Romaniei și Bulgariei ar fi fost o greșeala. "E vremea sa fim uniți. A fost o saptamana grea pentru Europa. Eram atat de aproape de aderarea Romaniei la Schengen. Le-a spus liderilor ca a fost cel mai dezamagitor curs. Decizia…

- Continua seria de intalniri cruciale, dupa eșecul aderarii țarii noastre la Spațiul Schengen. Șefa Parlamentului European a ajuns la Palatul Cotroceni. Roberta Metsola s-a intalnit cu președintele Klaus Iohannis. Ambii au susținut declarații.„O chestiune pe care am discutat-o este scandalul care a izbucnit…

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, efectueaza luni si marti o vizita de lucru in Romania, informeaza Agerpres. Luni, Roberta Metsola va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciuca, dar si cu presedintii Camerei si Senatului – Marcel Ciolacu si Alina Gorghiu.…

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, efectueaza luni si marti o vizita de lucru in Romania. Vizita președintelui Parlamentului European are loc in timp ce instituția pe care o conducere este zguduita de un scandal de corupție . Luni, Roberta Metsola va avea intalniri cu presedintele…