- Europarlamentarei elene Eva Kaili, retinuta de vineri de justitia belgiana intr-o ancheta privind suspiciuni de coruptie in legatura cu Qatarul, i s-a retras mandatul de vicepresedinte al Parlamentului European de catre presedinta Roberta Metsola, scrie AFP. „In lumina anchetelor judiciare in curs conduse…

- Cinci persoane, intre care și un vicepreședinte al Parlamentului European, au fost arestate vineri seara la Bruxelles, in cadrul unei anchete declanșate inca din vara de justiția financiara belgiana ce suspecteaza comiterea de acte de corupție de catre Qatar chiar in sanul PE. Eurodeputata elena Eva…

- UPDATE Eurodeputata socialista greaca Eva Kaili, unul dintre vicepresedintii Parlamentului European, a fost arestata vineri seara la Bruxelles in cadrul ancheteI privind suspiciuni de coruptie in care este implicat Qatar-ul, a declarat o sursa apropiata dosarului, relateaza AFP. Alte patru arestari…

