Stiri pe aceeasi tema

- Președinta PE, Roberta Metsola, aflata in vizita in Romania, a ținut, luni seara, un discurs in Parlamentul Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, ca Romania continua toate demersurile pentru aderarea la spatiul Schengen. Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, vineri, ca, dupa votul din Consiliul JAI, ”nivelul relatiilor diplomatice cu Austria va scadea”, dar demersurile pentru intrarea in Schengen vor…

- Presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s-a declarat joi "extrem de dezamagita" de decizia din Consiliul de Justitie si Afaceri Interne (JAI) al UE ca Romania si Bulgaria sa nu fie admise inca in Spatiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aderarea Romaniei la Spațiul Schengen este in impas, deși mai sunt 4 zile pana la „urmatoarea șansa”, spune europarlamentarul Nicu Ștefanuța. Acesta atrage atenția ca Austria și-a exprimat „Nu-ul”, iar Olanda a spus ca are nevoie de o decizie parlamentara. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- PSD ar trebui sa admita ca amanarea de pana acum a aderarii Romaniei la Spațiul Schengen a fost determinata și de guvernarile din perioada 2017-2019, ani absolut catastrofali, declara la RFI deputatul PNL Alexandru Muraru. El mai afirma ca ”Romania nu mai poate fi tratata ca o țara de rangul doi”.…

- Romania a fost intre primele țari careau ratificat aderarea Suediei la NATO, le spune social-democratul Alfred Simonis social-democraților suedezi care se opun aderarii țarii noastre la Spațiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul Nicolae Ciuca, aflat intr-o vizita la Bruxelles, s-a intalnit miercuri cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Cei doi au discutat despre aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, raspunsul UE la agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și despre securitatea energetica. Fii…

- In calitate de senator PSD, partidul care a dus Romania in NATO și Uniunea Europeana, in calitate de locuitor al acestei țari și in calitate de cetațean european susțin aderarea la Spațiul Schengen!, susține senatorul PSD Alfred Laurențiu: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…