Roberta Metsola: ”Europa este Moldova - Moldova este Europa” Presedinta Parlamentului European Roberta Metsola a declarat de pe scena din Piața Marii Adunari Naționale ca Europa este Moldova și Moldova este Europa. ”Aveți dreptul ca sa va alegeți singuri viitorul. Voi alege Europa, iar Europa o sa va primeasca cu brațele și cu inimile deschise. Noi credem in oportunitați pentru toți, voi o sa aduceți o parte din Moldova in Europa, iar asta va face UE mai Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

