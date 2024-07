Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a felicitat-o pe Roberta Metsola care astazi, a fost realeasa in funcția de președinta a Parlamentului European. „Mult succes și așteptam cu nerabdare cooperarea noastra continua”, a menționat Maia Sandu.

- Premierul Marcel Ciolacu o felicita marti pe Roberta Metsola, dupa realegerea in functia de presedinte al Parlamentului European, el afirmand ca Guvernul Romaniei este pregatit sa continue cooperarea noastra...

- Deputații europeni au reales-o pe Roberta Metsola (PPE, Malta) in funcția de președinte al Parlamentului European pana in 2027, cu 562 de voturi in primul tur, transmite Parlamentul European printr-un comunicat de presa. Roberta Metsola a fost aleasa in primul tur de scrutin, unde a primit o majoritate…

- Marti, deputatii europeni au reales o pe Roberta Metsola PPE, Malta in functia de presedinte al Parlamentului European pana in 2027, cu 562 de voturi in primul tur.Conform unui comunicat al Parlamentului European, Roberta Metsola a fost aleasa in primul tur de scrutin, unde a primit o majoritate absoluta…

- Roberta Metsola, membra a Partidului Popular European (PPE), a fost aleasa marti, 16 iulie, pentru un nou mandat de presedinte al Parlamentului European, pentru urmatorii doi ani si jumatate, transmite Agerpres.Eurodeputata malteza, care a detinut deja aceasta functie de la maortea lui David Sassoli…

- Roberta Metsola, care a detinut deja aceasta functie de la decesul lui David Sassoli in ianuarie 2022, a fost aleasa cu 562 voturi pentru. Pentru presedintia PE a mai candidat marti eurodeputata spaniola Irene Montero, din grupul Stangii Europene, care a obtinut 61 voturi.Au fost 699 de votanti dintre…

- Parlamentul European a reales-o pe Roberta Metsola, din Malta, in funcția de președinte al instituției. Roberta Metsola, membra a Partidului Popular European, a obținut un numar record de voturi, reafirmandu-și poziția de lider in cadrul Parlamentului European. In timpul primului sau mandat, a fost…