Roberta Metsola a fost realeasa in functia de presedinte a Parlamentului European

Stiri pe aceeasi tema

- Roberta Metsola, membra a Partidului Popular European (PPE), a fost aleasa marti, 16 iulie, pentru un nou mandat de presedinte al Parlamentului European, pentru urmatorii doi ani si jumatate, transmite Agerpres.Eurodeputata malteza, care a detinut deja aceasta functie de la maortea lui David Sassoli…

- Roberta Metsola, care a detinut deja aceasta functie de la decesul lui David Sassoli in ianuarie 2022, a fost aleasa cu 562 voturi pentru. Pentru presedintia PE a mai candidat marti eurodeputata spaniola Irene Montero, din grupul Stangii Europene, care a obtinut 61 voturi.Au fost 699 de votanti dintre…

- Parlamentul European a reales-o pe Roberta Metsola, din Malta, in funcția de președinte al instituției. Roberta Metsola, membra a Partidului Popular European, a obținut un numar record de voturi, reafirmandu-și poziția de lider in cadrul Parlamentului European. In timpul primului sau mandat, a fost…

- La alegerile locale din 9 iunie, Lasconi a fost realeasa in funcția de primar in Campulung, considerat de primarița un bun moment pentru a se lansa in lupta pentru conducerea USR. Demisia fostului lider al „Uniunii Salvati Romania”, Catalin Drula a venit imediat dupa rezultatul alegerilor din 9 iunie.…

- Elena Lasconi (52 de ani) a caștigat alegerile interne din USR pentru funcția de președinte al partidului, potrivit informațiilor G4Media. Ea a caștigat din primul tur cu peste 68%. Lasconi, care a fost realeasa in funcția de primar in Campulung, i-a avut ca principali contracandidați pe activistul…

- Corneliu Ștefan a obținut o victorie clara și detașata pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Dambovița. Aproximativ 60% dintre cei cu drept de vot care și-au exprimat o opțiune valabila și-au dat votul pentru actualul președinte al CJD. Este al doilea scor din țara pentru PSD pentru…

- Iustin Cionca a obținut un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Arad in urma numararii a 65 la suta din voturi. 26.627 de voturi... The post Iustin Cionca, un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Comisia Electorala Centrala prezinta rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi și parțiale din 8 localitați din țara. Funcția de primar in satul Sagaidac, raionul Cimișlia (671 de voturi valabil exprimate) Nr. d/o Candidat Rezultat (voturi) Cojocaru Ion