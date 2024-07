Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputata malteza Roberta Metsola, membra a Partidului Popular European, a fost aleasa marti presedinta a Parlamentului European pentru urmatorii doi ani si jumatate. Roberta Metsola, care a detinut deja aceasta functie de la decesul lui David Sassoli in ianuarie 2022, a fost aleasa cu 562 voturi…

- UPDATE – Trimisul special al AGERPRES, Tudor Martalogu, transmite: Eurodeputata malteza Roberta Metsola, membra a Partidului Popular European, a fost aleasa marti presedinta a Parlamentului European pentru urmatorii doi ani si jumatate. Roberta Metsola, care a detinut deja aceasta functie de la decesul…

- Parlamentul European a reales-o pe Roberta Metsola, din Malta, in funcția de președinte al instituției. Roberta Metsola, membra a Partidului Popular European, a obținut un numar record de voturi, reafirmandu-și poziția de lider in cadrul Parlamentului European. In timpul primului sau mandat, a fost…

- Comunicat de presa USR are un nou președinte: Elena Lasconi Elena Lasconi, primarul orașului Campulung Muscel, a fost aleasa miercuri, 26 iunie, noua președinta a USR. Din cei 25.607 membri cu drept de vot, au votat 11.333 de persoane. Elena Lasconi a obținut 7.701 voturi (68,14%), Cristian Seidler…

- Dupa ce popularii (PPE), social-democratii (S&D) si liberalii (Renew) si-au pastrat majoritatea in Parlamentul European in urma alegerilor europarlamentare, in pofida unui avans al formatiunilor nationaliste eurosceptice, se contureaza un consens neobisnuit de rapid asupra impartirii principalelor functii…

- Un consens neobișnuit și neașteptat de rapid pare sa se fi format in privința principalelor patru funcții din Uniunea Europeana, la doar cateva zile de la alegerile europarlamentare: Ursula von der Leyen (Germania) ar urma sa ramana președinta a Comisiei Europene pentru un nou mandat, portughezul Antonio…

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Stefan, transmite: Grupurile Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor si cel al Partidului Popular European vor obtine cate 11 mandate in Romania in viitorul legislativ comunitar, Renew va obtine doua locuri, iar Verzii unul singur, informeaza ultima…

- Moment tensionat joi, la Kiev, in timpul vizitei președintei Parlamentului European in capitala Ucrainei. Conferința de presa susținuta de președintele Volodimir Zelenski și Roberta Metsola in curtea palatului prezidențial a fost intrerupta de alarma antiaeriana, care a dat semnalul de evacuare catre…