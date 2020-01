Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 1 din Bucuresti a lansat, prin Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public - Privat Sector 1, o licitatie de 2,41 miliarde lei (504 milioane euro), fara TVA, pentru constructia unui spital de urgenta categoria I A, potrivit unui anunt publicat…

- Temperatura in Capitala va fi in scadere in cursul noptii de marti spre miercuri si, trecator, vor fi conditii pentru precipitatii slabe mixte, conform prognozei speciale pentru municipiul Bucuresti, em...

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține ca nici Vlad Voiculescu și nici Nicușor Dan nu vor avea șanse in batalia pentru Primaria Capitalei, in fața Gabrielei Firea. Turcescu arata ca singurul candidat cu șanse reale ar fi Ludovic Orban.Citește și: Lia Olguța Vasilescu citeaza din Basescu:…

- Dacian Ciolos a declarat sambata, dupa realegerea sa in functia de presedinte al PLUS, ca partidul sau sustine in continuare candidatura lui Vlad Voiculescu la Primaria Capitalei, informeaza Agerpres."Suntem convinsi ca avem o sansa mare sa castigam alegerile locale la Primaria Capitalei si suntem gata…

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, unul dintre oamenii care au acordat votul de incredere Guvernului Orban, sancționeaza declarațiile ministrului Educației, Monica Anisie, cea care spunea ca nu trebuie sa ne facem griji pentru testele PISA. Turcescu ii transmite ca in contextul in care aceasta este…

- Vremea se raceste semnificativ in Capitala pana sambata, temperaturile urmand sa coboare pana la 0 grade noaptea. Mai exact, maine maxima va fi de 10-11 grade, iar minima din noaptea de joi spre vineri se va situa in jur de 3 grade. Pentru vineri se anunta o maxima de 4-6 grade, iar noaptea de vineri…

- Catalin Radulescu, prins ca a trecut pe rosu Deputatul de Arges al PSD Catalin Radulescu a fost prins de politie dupa ce a trecut cu masina pe rosu in Capitala. A trecut cu masina pe culoarea rosie a semaforului in zona Polizu si a fost somat sa opreasca de o echipa de politisti, insa deputatul […]…

- Urmarire cu noua focuri de arma, noaptea trecuta, pe strazile din Capitala, dupa ce un sofer vitezoman nu a oprit la semnalele politistilor. Scenele s-au petrecut in cartierul Vitan, potrivit observator.tv.Barbatul a fost observat, initial, de un agent aflat in timpul liber, care a anuntat…