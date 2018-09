Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Speranșa Cliseru și maiorul Laurențiu Cazan, coordonatorul acțiunii Jandarmeriei la protestul Diasporei din 10 august, vor fi audiați in Senat, marți, la comisia de aparare.Peste 650 de protestatari aflați in Piața Victoriei pe 10 august, la Protestul Diasporei, au depus plangeri…

- Ministrul de Interne si sefii Jandarmeriei s-au prezentat marti la Comisia de Aparare a Camerei Deputatilor cu un unic scop: sa-si bata joc de parlamentari. S-a pus capra, dupa cum ii spune si numele, presedintele Comisiei, Dorel Caprar, care a invitat presa afara inainte ca ministrul si gradatii sa…

- "Demisia este obligatorie 110% pentru Carmen Dan dupa ce s-a vazut la audierea publica din Parlament de astazi. Stim bine ca nu are alfabetul litere cate planuri / teze false are Liviu Dragnea pentru a incerca salvarea ei (si a lui!). Dar totul are un sfarsit. Acesta. Astazi, doamna ministru a iesit…

- Comisia de aparare trebuia sa se reuneasca de la ora 10.00 si sa discute despre chemarea pentru audieri in Parlament aministrului de Interne, Carmen Dan, dar si a mai multor reprezentanti ai Jandarmeriei. Insa, sedinta nu s-a putut tine dupa ce majoritatea alesilor PSD nu s-au prezentat la sedinta si…

- "Am avut la Biroul permanent o informare din partea Comisiei de control SIE. Audierea domnului Vlase va fi luni, 2 iulie, de la ora 11,30. Membrii comisiei au facut aceasta propunere", a declarat secretarul Camerei Deputatilor, Georgian Pop, la finalul sedintei Biroului permanent al Camerei Deputatilor.…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, inaintarea unei adrese catre Comisia speciala pentru legile Justitiei prin care sa se solicite transmiterea transcriptului discutiilor purtate de membrii acestui for la intalnirea cu delegatia Comisiei de la Venetia. "Plenul…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, ar urma sa mearga luni in Parlament la "Ora Guvernului”, la invitatia grupului PMP, pentru a da explicatii despre Memorandumul privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Melescanu a fost audiat in 9 mai in Comisia de politica externa a Camerei…

