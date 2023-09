Robert Sighiartău (PNL): Măsurile fiscale afectează electoratul liberal Deputatul PNL Robert Sighiartau a declarat marți ca pachetul de masuri fiscale prezentat public de Guvern afecteaza electoratul liberal. El a aratat ca ministrul de Finante, Marcel Bolos este de buna credinta dar a fost lasat de Ciolacu in fata tocmai pentru a deconta, el si PNL, parte din masuri. ntrebarea mea ca liberal si se intreaba si colegii din teritoriu, este ce masuri sau ce aport a adus PNL in acest pachet fiscal tocmai ca sa sustina mediul de afaceri, a mai afirmat liberalul. ”Nu am cum sa fiu multumit pentru ca provin din mediul de afaceri, cam stiu care este efectul acestor masuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Boloș a vorbit miercuri, la „Interviurile Digi24.ro” despre masurile pe care trebuie sa le adopte Guvernul in ceea ce privește PNRR, adica pensiile speciale, evaziunea fiscala și reformele fiscal-bugetare. Ministrul de Finanțe a spus ca daca acestea nu vor fi puse in practica Romania va pierde…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni despre supradimensionarea aparatului bugetar ca ”suntem pe locul al doilea in UE, avand ponderea dintre cheltuielile de personal si veniturile curente ale statului de aproximativ 35%. Ministrul Finantelor a declarat in emisiunea Proiect de tara: Romania,…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni ca ANAF se va reorganiza, iar acest plan in curand va fi aprobat la propunerea Ministerului de Finante in Guvernul Romaniei si vor intra pe o traiectorie normala. Ministrul a mai spus ca, desi avem bani alocati de la Comisia Europeana pentru ca digitalizarea…

- LISTA: Masurile fiscale pentru care Guvernul vrea sa iși asume raspunderea in parlament. Ce se scumpește de la 1 ianuarie 2024 Guvernul vrea sa iși asume raspunderea in parlament pentru pachetul de masuri fiscale care vor scumpi mai multe servicii și produse. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat…

- Ministrul de finanțe, Marcel Boloș, a explicat pentru Libertatea ca reprezentanții Comisiei Europene au cerut trei masuri mai dure pentru reducerea deficitului bugetar, deoarece nu au avut incredere ca masurile fiscal-bugetare pot acoperi gaura dintre venituri și cheltuieli.Declarațiile pentru Libertatea…

- Premierul și liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat sambata, 2 septembrie, dupa ședința Consiliului Politic Național al partidului, ca „Romania nu are nicio perspectiva de a intra in incapacitate de plata”.Ministrul PNL de Finanțe, Marcel Boloș, a avertizat recent, pentru Libertatea, ca exista riscul…

- Deputatul PNL Robert Sighiartau a declarat marti ca el vede PSD guvernand cu AUR din 2024, precizand ca se bazeaza in primul rand pe legaturile care stau in spatele acestor partide politice inclusiv in modul in care AUR alege sa se bata cu PSD in teritoriu. ”PSD are un joc murdar, dublu, apropo de coalitie…

- Marcel Boloș a declarat ca nivelul amenzilor pentru evaziune fiscala va creste de cel putin zece ori, iar pedepsele se vor dubla. In prezent, pedeapsa pentru evaziune fiscala ajunge la 15 ani, se mai poate adauga un spor de 3 ani pentru forma continuata a infracțiunii, iar omorul simplu se pedepsește…