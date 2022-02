Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu susține ca a fost sceptic inca de marți ca o masura de reducere a accizei la carburanți pentru 3 luni și care costa 3 miliarde de lei poate ajuta. El spune ca aceasta ar putea atrage o procedura de infringement. „Eu am atras atenția asupra unor lucruri și in ședința de ieri. Am fost sceptic…

- Florin Citu a declarat, marti, ca PNL este in principiu de acord cu reducerea de taxe, insa a precizat ca in situația in care nu scade pretul carburantilor la pompa, cineva trebuie sa raspunda.„PNL, de principiu, este de acord cu reducerea de taxe, accize, impozite, contributii orice inseamna reducerea…

- In urma discutiilor din sedinta coalitiei, plafonarea pretului la energie ar urma sa ramana in vigoare si sa se prelungeasca pentru o perioada de timp, iar Guvernul sa caute si alte masuri pentru a mentine preturile la energie. De asemenea, liderii coalitiei au ajuns la un acord de principiu si pe reducerea…

- Florin Cițu și Marcel Ciolacu au ajuns luni, la un consens pe tema facturilor la energie pentru perioada aprilie-decembrie 2022. Intr-o intalnire fața in fața, președintele PNL și cel al PSD au cazut de acord sa propuna la viitoarea ședința a Coaliției ca soluție pentru facturile la energie reducerea…

- ”Este și o influența externa, o știm cu toții, dar și o liberalizare haotica a prețurilor la energie. Eu in continuare cred ca este o soluție de reglementare a prețurilor pentru zona casnica și IMM-uri”, a afirmat Ciolacu.Reacția liderului PSD vine dupa ce liberalul Florin Cițu a postat, duminica, pe…

- Presedintele PNL Florin Citu a afirmat, vineri, la sediul PNL Alba, despre protestul ilegal al angajatilor STB, ca poate ar trebui sa existe o discutie a liderului sindicatului transportatorilor, Vasile Petrariu, pentru ca bucurestenii sufera si trebuie sa se ajunga la un compromis. ”Poate ca domnul…

- Florin Citu, presedintele PNL si al Senatului Romaniei, a vorbit la DC News despre solutiile pentru rezolvarea problemelor crizei energetice si a cresterii facturilor. "Solutiile pe care le facem acum – si asta vreau sa fie foarte clar – de a compensa o parte din facturi, de a reduce costurile pe termen…

- Presedintele PNL Florin Citu afirma ca o masura precum scaderea TVA la energie si gaze naturale luata de catre autoritatile din Romania inca din prima luna a anului, masura care ar putea afecta atingerea tintei de deficit bugetar asumata de Romania, ar fi privita drept una „bizara” de catre agentiile…