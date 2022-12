Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Gabriel Zetea a declarat marti, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre obiectivul Schengen ca PNL trebuie sa inteleaga ca acum trebuie sa isi foloseasca toate atuurile pe care le are in PPE pentru a-i convinge pe austrieci, el apreciind ca nu exista azi niciun social-democrat…

- Bulgaria, Croația și Romania, toate state membre ale UE, doresc sa adere la Schengen și au nevoie de sprijinul unanim al țarilor membre, la reuniunea din 8 decembrie. Donev s-a referit la comentariile premierului olandez Mark Rutte, care și-a exprimat saptamana trecuta opoziția fața de aderarea Bulgariei,…

- Comisia Europeana a cerut ridicarea MCV pentru Romania, intr-un raport discutat, marți, in Colegiul Comisarilor. Conform Raportului, Romania a facut progrese in privința reformelor in Justiție și cele trei legi adoptate recent de Parlament asigura independența sistemului judiciar.

- Ministerul Afacerilor Externe a apreciat concluziile raportului misiunii voluntare complementare de evaluare privind implementarea de catre Romania a acquis-ului Schengen, misiune derulata cu succes, pentru țara noastra.

- La invitația Romaniei, ca urmare a solicitarilor explicite ale Olandei, experții Comisiei Europene, ai altor state membre și ai Olandei au derulat o noua misiune de evaluare in țara noastra in vederea obținerii de informații suplimentare legate de aplicarea acquis-ului Schengen de catre Romania,…

- Deputatul USR Dan Barna a declarat joi, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre renegocierea PNRR despre care vorbeste coalitia, ca este „o fantezie intretinuta comunicational in Romania care nu are nicio legatura cu realitatea, lucru spus si de premier in intalnirea cu europarlamentarii…

- Deputatul PNL, Florin-Alexandru Alexe alaturi de cei doi europarlamentari Rares Bogdan și Siegfried Muresan. Va transmit discursul celor doi europarlamentari PNL a caror intervenții sunt pentru aderarea Romaniei la Schengen! Rares Bogdan, prim-vicepreședinte PNL: „Mereu, Romania și-a tratat partenerii…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a obținut sprijinul unui numar important de deputați europeni pentru a chema in plenul Parlamentului European reprezentanții Consiliului UE și Comisiei Europene la o dezbatere cu privire la aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen, dar și pentru…