Robert Pattinson este cel mai frumos barbat din lume! Cine a decis asta!

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 5 feb - Sputnik. Statele Unite, prin politicile sale promovate in Orientul Mijlociu, incearca sa protejeze viața americanilor și sa puna capat conflictelor cu participarea Americii in regiune, a declarat președintele Donald Trump in adresarea anuala catre Congres privind starea lucrurilor…

- Actorul Robert Pattinson, in varsta de 33 de ani, a fost declarat “cel mai frumos barbat din lume“ in urma unor masuratori care se raporteaza la Sectiunea de Aur/Golden Ratio definita inca din timpul Greciei Antice de artistii vremii.

- Actorul Robert Pattinson, in varsta de 33 de ani, a fost declarat „cel mai frumos barbat din lume“ in urma unor masuratori care se raporteaza la Sectiunea de Aur/Golden Ratio definita inca din timpul Greciei Antice de artistii vremii.

- Ionuț Dolanescu a fost prins vara trecuta de Poliția Rutiera in timp ce gonea cu 125 de km pe ora in localitate. Interpretul de muzica populara s-a ales atunci si cu o amenda de 1300 de lei. Decizia judecatorilor, care vine la fix sase luni de la comiterea faptei, nu este definitiva. Permisul…

- Cantarețul american David Olney, 71 de ani, a murit pe scena, sambata seara, in timpul unui spectacol care a avut loc in cadrul unui festival din Florida (Statele Unite ale Americii). Conform BBC, artistul era in mijlocul unui cantec cand și-a cerut scuze, și-a inchis ochii și a tacut pentru totdeauna,…

- Un tata din Statele Unite ale Americii și-a primit sentința, dupa ce a lovit un barbat care a vrut sa intre peste fiica lui in toaleta, iar acesta a murit in urma unei leziuni cerebrale severe.

- Un barbat din Statele Unite ale Americii, in varsta de 81 de ani, a vizitat mai mulți medici cu dorința ca unul dintre ei sa ii accepteze cazul.Lui Milton Wingert ii creștea o tumoare la nivelul gatului, care a ajuns sa aiba dimensiunea unei mingi de fotbal.

- Un barbat din Statele Unite ale Americii, in varsta de 81 de ani, a vizitat mai mulți medici cu dorința ca unul dintre ei sa ii accepteze cazul.Lui Milton Wingert ii creștea o tumoare la nivelul gatului, care a ajuns sa aiba dimensiunea unei mingi de fotbal.