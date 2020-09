Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul national de securitate al SUA, Robert O'Brien, a declarat vineri ca China are cel mai mare program dintre tarile care vor sa se amestece in alegerile prezidentiale din tara sa, desi nu a furnizat probe in acest sens, relateaza Reuters. "Stim ca chinezii si-au asumat cel mai activ rol",…

- Consilierul pe probleme de securitate nationala al Casei Albe, Robert O'Brien, a declarat duminica aceasta ca presedintele Donald Trump a cerut Rusiei "in multe randuri" sa nu se amestece in alegerile din SUA, informeaza EFE. "Presedintele Trump continua sa le transmita rusilor mesajul sa nu se…

- Renumita revista americana TIME va avea pe coperta numarului din 17 august o imagine care il infațișeaza pe președintele SUA Donald Trump inotand intr-un ocean de COVID-19. Aceasta este insotita de o analiza a modului in care pandemia transforma alegerile.Autorul noii coperti TIME, unde Trump inoata…

- William Evanina, director al National Counterintelligence and Security Center, a avertizat intr-un comunicat ca tari precum China, Rusia si Iran cauta sa influenteze alegerile prezidentiale din SUA de anul acesta, scrie BBC, potrivit news.ro.In declaratia sa, Evanina a spus ca mai multe tari…

- Consilierul lui Donald Trump pentru securitate nationala, Robert O'Brien, a fost testat pozitiv la COVID-19, a anuntat luni Casa Alba, relateaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. Robert O'Brien, care ocupa un post crucial in cadrul executivului american, prezinta "simptome usoare", a precizat aceasta…

- Regatul Unit a acuzat joi Rusia ca a incercat sa se amestece in alegerile parlamentare din 2019, achizitionand ilegal si difuzand online documente sensibile referitoare la proiectul de acord de liber schimb cu Statele Unite, transmite Reuters. Ministrul britanic de externe Dominic Raab…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…

- Tom Williams, consilier al presedintelui american, Donald Trump, pentru Afaceri Europene si Ruse, va fi inlocuit, fiind a patra persoana care paraseste aceasta functie in ultimii trei ani, informeaza site-ul de stiri Axios.com noteaza mediafax.Tom Williams, director interimar pentru Afaceri…