- Robert Negoița a anunțat miercuri ca este infectat cu noul coronavirus și ca a inceput deja tratamentul specific. El a postat pe o rețea de socializare urmatorul mesaj: Dragii mei, vin de aceasta data cu o postare diferita de ceea ce ne-am obișnuit. In cursul zilei de azi, am fost testat pozitiv pentru…

- BOLNAV… Vesti triste pentru partidul condus de Victor Ponta. Candidatul inscris in cursa pentru primaria municipiului Vaslui a fost testat pozitiv cu COVID-19. Acesta a transmis un mesaj, pe pagina sa de socializare, prin care ii indeamna pe vasluieni la prudenta. „Este o chestiune de bun simt sa va…

- Clubul de fotbal Universitatea Craiova a anuntat, miercuri, pe un site de socializare, ca un membru al staff-ului tehnic a fost testat pozitiv la COVID-19, dar a subliniat in acelasi timp ca rezultatele jucatorilor au fost toate negative. "In urma testului COVID-19 efectuat ieri, intreg lotul de jucatori…

- CS U Craiova a anunțat, pe contul personal de Facebook, existența unui caz pozitiv la Covid-19. Testele la echipa au avut loc marți, la doar o zi distanța dupa "finala" campionatului jucata impotriva celor de la CFR Cluj.

- Prim-ministrul Kosovo, Avdullah Hoti, a anuntat duminica seara ca a fost testat pozitiv la noul coronavirus si va intra in autocarantina in urmatoarele doua saptamani, relateaza Agerpres, citand France Presse."Am facut astazi testul pentru COVID-19 si am fost gasit pozitiv", a scris Hoti, in varsta…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro, care a anuntat marti ca a fost testat pozitiv la COVID-19, a anuntat joi pe Facebook ca se simte "foarte bine" si ca se trateaza cu hidroxiclorochina, informeaza vineri AFP. Bolsonaro, 65 de ani, a aparut in direct pe Facebook, asa cum face saptamanal, de la resedinta…