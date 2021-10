Caz de razbunare sau act de justitie la o primarie de sector din Bucuresti? Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a anuntat ca depune, marti, o plangere penala pentru fals, uz de fals si delapidare impotriva unor angajati ai companiilor autoritatii locale platiti fara sa munceasca. Angajatii au chiulit de la munca „De multa vreme, unii […] The post Robert Negoita si-a dat angajatii "in primire": i-a "turnat" pentru delapidare! first appeared on Ziarul National .