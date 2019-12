Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3 din Capitala, fostul vicepresedinte Robert Negoita, sanctionat cu suspendarea din partid sub conducerea Vioricai Dancila, a fost invitat luni, la conferinta judeteana PSD Bucuresti, sa candideze din nou din partea PSD la alegerile locale, invitatia fiind adresata de liderul…

- Filiala Sectorului 1 a Partidul Național Liberal a emis astazi un comunicat extrem de dur ce il are vizat pe Dan Tudorache, primarul Sectorului 1. Motivul? Liberalii il acuza pe edil ca se folosește de numele lui Mircea Lucescu pentru a-și face campanie electorala. CONTEXT: Dan Tudorache, primarul Sectorului…

- Scene incredibile, in sectorul 1 al Capitalei, cu un polițist local. Acesta a refuzat sa se legitimeze in fața polițistilor de la Brigada Rutiera, ba chiar și-a sunat șefii sa-l scape. – Eu am 50 de ani, nu vii tu sa ma iei peste picior pe mine și sa-mi vorbești in bataie de joc.…

- Polițiștii din București au urmarit in trafic un șofer care gonea spre un mall, unde urma sa o ceara in casatorie pe iubita sa. Intamplarea a avut loc aseara. Urmarire ca in filme, in centrul Capitalei. Polițiștii au intervenit dupa un șofer care gonea spre o cerere in casatorie. Acesta circula circula…

- Scandal in toata regula pe strada Dacia din sectorul Botanica al Capitalei. O femeie s-a luat la harța cu trei polițiști dupa ce a traversat neregulamentar strada.Oamenii legii au oprit-o pentru ai face observație, insa doamna a inceput sa faca scandal.

- Sindromul impostorului a fost descris pentru prima data in anul 1978 de doi psihologi: P.R. Clance si Suzanne A.Imes, ce au vorbit despre teama si incapacitatea anumitor adulti de a-si accepta realizarile. Independent de faptul ca au muncit foarte mult pentru ceea ce au realizat, ei pot avea…

- Completul de cinci judecatori de la instanța suprema a amanat, luni, din nou, judecarea apelurilor in dosare de mare corupție precum cel al fostului deputat PSD, Viorel Hrebenciuc, al fostului premier al Romaniei, Victor Ponta sau al fostului deputat PSD Sebastian Ghița cu fostul primar Badescu.Citește…

- ​Comitetul Creditorilor ELCEN urmeaza sa analizeze daca va fi sistata livrarea agentului termic catre RADET, a anunțat Sierra Quadrant, administratorul judiciar al producatorului de energie termica ELCEN. Motivul ar fi refuzul Primariei Municipiului București (PMB) de a plati subvenția catre distribuitorul…