Robert Negoiță pune șapte condiții să revină în PSD Fostul vicepreședinte PSD Robert Negoița, primar al Sectorul 3 din Capitala, invitat sa revina in partid dupa ce a fost suspendat, a transmis miercuri o scrisoare deschisa conducerii PSD in care afirma ca in ultimii ani PSD a insemnat pentru el „numai dezamagiri” dar ca se intoarce in formațiunea social-democrata doar daca partidul ia 7 masuri „fara de care PSD nu are viitor”. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepreședinte PSD Robert Negoița, primar al Sectorul 3 din Capitala, invitat sa revina in partid dupa ce a fost suspendat, a transmis miercuri o scrisoare deschisa conducerii PSD in care afirma ca in ultimii ani PSD a insemnat pentru el „numai dezamagiri” dar ca se intoarce in formațiunea…

- Doua femei au fost injunghiate luni, pe un bulevard din Bucuresti, de un cetatean israelian. Incidentul a avut loc dupa ora 12, pe Bulevardul Dimitrie Cantemir din Sectorul 4.Potrivit primelor informatii, agresorul este un cetatean israelian in varsta de 29 de ani. Acesta a fost prins de politistii…

- In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orelor 2:00, Sectia 16 a fost sesizata prin apelul de urgenta 112 cu privire la faptul ca mai multe persoane tulbura linistea publica intr-un bloc din Sectorul 4 al Capitalei. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul sectiei 16 Politie, care i-au…

- Ies la iveala detalii șocante despre tanara de numai 31 de ani, pe care oamenii legii au descoperit-o moarta, in aceasta dimineața, in Parcul Pacii din Sectorul 6 al Bucureștiului. La fața locului se efectueaza mai multe cercetari și nu este exclusa varianta unei crime.

- Un accident grav a avut loc cu putin timp in urma pe strada Mircea cel Batrin din sectorul Ciocana al Capitalei. La moment, nu se cunoaste cauza producerii accidentului.La fata locului se afla ambulanta si politia.

- Alerta in sectorul Botanica din Capitala! In preajma unui bloc locativ a fost depistat un obuz. Incidentul s-a petrecut pe bulevardul Dacia. Descoperirea a fost facuta de niste muncitori de la APA-Canal, in timpul unor lucrari de reparație a apeductului.

- Doi tineri care aparent se afla sub influența unor stupefiante a fost surprinsi de un cetatean din Capaitala, in timp ce strigau si loveau cu obiecte in copacii si bancile din curtea unui bloc de locuit. Incidentul a avut loc pe strada Ion Creanga din Capitala.