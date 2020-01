Stiri pe aceeasi tema

- Edilul Robert Negoita a declarat miercuri ca este o probabilitate "foarte mare" sa candideze ca independent la Primaria sectorului 3, relateaza agerpres. Intrebat la Digi 24 daca va candida la Primarie si daca o va face ca independent, el a raspuns: "Cred ca da, la Primaria sector 3. (...) Probabilitatea…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, ii raspunde lui Robert Negoita, intr-un comentariu la o scrisoare deschisa postata de primarul Sectorului 3 pe Facebook, ca il asteapta in partid si vrea sa c...

- Fostul vicepreședinte PSD Robert Negoița, primar al Sectorul 3 din Capitala, invitat sa revina in partid dupa ce a fost suspendat, a transmis miercuri o scrisoare deschisa conducerii PSD in care afirma ca in ultimii ani PSD a insemnat pentru el „numai dezamagiri” dar ca se intoarce in formațiunea…

- Marcel Ciolacu a raspuns afirmativ la intrebarea daca PSD va da in judecata Guvernul sau daca va sprijini primarii in acest sens, in cazul desfiintarii Fondului de Dezvoltare si Investitii. Robert Negoita, reabilitat de Marcel Ciolacu. Anunt de ultima ora facut de liderul interimar al PSD…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat luni ca a fost anulata decizia de suspendare din partid a primarului Sectorului 3, Robert Negoița.„Din acest moment, decizia îi aparține daca revine în partid și decide sa candideze din partea PSD pentru sectorul 3”,…

- Conform surselor citate, liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, ar urma sa faca in sedinta o propunere in acest sens. De asemenea, Robert Negoita ar putea fi sprijinit de PSD sa candideze la alegerile locale pentru un nou mandat la Primaria Sectorului 3, au mai precizat sursele mentionate. In 3…

- Comitetul Executiv National al PSD ar putea decide, luni, anularea suspendarii din partid a primarului Sectorului 3, Robert Negoita, au precizat surse politice.Citește și: SURSE - PLANURILE lui Ciolacu pentru Congresul PSDConform surselor citate, liderul interimar al PSD, Marcel…

