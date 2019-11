Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Ludovic Orban a explicat ca obiectivele de politica externa ale noului Guvern sunt parteneriatul cu SUA, integrarea deplina in UE și in NATO.”Pilonii politicii noastre externe sunt foarte clari: parteneriatul cu SUA și consolidarea, intarirea rolului in UE, in așa fel incat…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anunțat ca noul Guvern va lua foarte in serios recomandarile din raportul MCV, vor fi reluate dezbaterile pe codurile penale, dar și pe legile justiției.”Suntem in situația in care trebuie sa luam foarte in serios MCV. Gandiți-va ca Bulgaria este in situația…

- "Imbunatatirea vietii romanilor a fost obiectivul central al guvernarii noastre. Am lua masuri pentru cresterea pensiilor, a tuturor drepturilor sociale si a salariilor. Am fost preocupati sa majoram salariul minim brut pe tara garantat in plata, astfel incat cetatenii sa fie corect platiti pentru…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, a declarat sambata, la Arad, ca liderul desemnat sa formeze noul guvern, Ludovic Orban (PNL), este un expert in plangeri penale. "Luni va fi un vot pentru noul Guvern, va fi un vot pentru instalarea unui premier expert in plangeri…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, vineri, ca nu a primit nicio invitatie oficiala de a participa la evenimentele organizate de Ziua Armatei Române si a spus ca regreta acest lucru, transmite Agerpres. "As vrea sa stie toata lumea. Nu am primit nicio invitatie oficiala de…

- Se schimba banii?! Decizia luata de noul Guvern ii vizeaza pe toți romanii. Executivul Orban vrea sa continue politica de renunțare la moneda naționala. Se dorește trecerea in cel mai scurt timp la moneda euro. Banii din Romania s-ar putea schimba in cațiva ani. Premierul desemnat, Ludovic Orban, are…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, spune ca executivul va majora in mod ”categoric” valoarea salariului minim, prin Hotarare de Guvern, aceasta catalogand drept un gest ”incalificabil” si ”socant” gestul lui Ludovic Orban de a soma Guvernul demis sa nu faca acest lucru.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, intrebat daca Viorica Dancila a mai incercat sa discute cu el despre remaniere, ca premierul nu a insistat deloc pe aceasta tema și ca l-a sunat cu cateva ore inainte sa trimita propunerile de miniștri.Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile…