- Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a semnat luni ordinul privind constatarea incetarii de drept a mandatului de primar al lui Robert Negoița, deoarece face parte din alt partid politic. Robert Negoita a anuntat ca intentioneaza sa conteste in instanta decizia.

- Robert Negoița și-a pierdut mandatul de primar al sectorului 3 din București, dupa ce a demisionat din PSD și s-a inscris in cursa pentru alegerile locale din 27 septembrie pe listele Alianței Pro București 2020. Prefectul Capitalei a semnat un ordin privind constatarea incetarii de drept a mandatului…

- Robert Negoița și-a pierdut mandatul de primar, anunța liderul consilierilor municipali USR, Ana Ciceala."Robert Negoița și-a pierdut mandatul de primar. Prefectul Bucureștiului tocmai a constatat formal asta. Bravo colegilor USR Sector 3 Andrei Stan, Matei Eugen și Teodora Stoian pentru…

- Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a declarat la Digi24 ca numarul mare de cazuri inregistrate in București este cauzat de faptul ca in Capitala se fac in media 18.000 de teste pe zi, iar aici sunt testate și persoane din alte județe. Prefectul a spus ca totuși Bucureștiul este in zona verde. „In…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, despre care Robert Negoița spune ca in 2019 a vrut sa plece din PSD și sa-și faca propriul partid, il acuza pe edilul Sectorului 3 ca a omis sa precizeze „perioada și contextul faptelor”.

- Victor Ponta, liderul Pro Romania si primarul Sectorului 3, Robert Negoita anunta, oficial, duminica, alianta dintre cele doua partide, pentru alegerile locale din septembrie. Alianta se va numi "Pro Bucuresti 2020", Ponta declarand, deja, ca va merge cu un candidat pentru Primaria Capitalei, care va…

- Primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, a intervenit telefonic la Antena 3 pentru a corecta ”cateva neadevaruri” spuse de Robert Negoita. Pandele i-a reprosat lui Negoita ca a complotat cu Liviu Dragnea impotriva sotiei sale, Gabriela Firea. Celebrul cuplu din Voluntari i-a botezat copilul lui…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a lansat luni un semnal politic de susținere a primarului sectorului 3 din Capitala, Robert Negoița, dupa ce edilul a anunțat ca nu va candida din partea PSD la alegerile locale pentru ca partidul este plin de „capușe” care-l paraziteaza și-l țin captiv in trecut.„In…