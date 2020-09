Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, l-a felicitat, luni, pe Nicușor Dan pentru ca a caștigat alegerile pentru Primaria Generala a Capitalei: „Ii doresc sa aiba un mandat plin de rezultate bune, pentru ca Bucureștiul are nevoie de foarte multe schimbari in bine”, conform Mediafax.Citește…

- Dupa ce a trecut printr-o evacuare, a locuit intr-o baraca, apoi intr-un centru de stat, Nicoleta Vișan, o activista in varsta de 35 de ani, a hotarat sa candideze la Consiliul Local al Sectorului 3 ca independenta. Intre atatea povești de succes politic, de candidați care strang semnaturi ca prin minune,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat sambata pe Facebook numele celor sase candidati PSD la primariile de Sector din Bucuresti. In sectoarele 1, 4, 5 si 6 vor candidatii primarii in functie, respectiv Dan Tudorache, Daniel Baluta, Daniel Florea si Gabriel Mutu. In Sectorul 3 din Bucuresti,…

- „Așa-zisa alianța anunțata de Victor Ponta reprezinta un ajutor direct pentru Nicușor Dan la primaria Capitalei. Un om de stanga a ales sa tradeze din nou valorile social-democrate și sa faca jocurile PNL și ale președintelui Iohannis. Pacat! Le dau insa o veste proasta: Gabriela Firea ii va spulbera!…

- „Firea nu va putea sa faca mai mult decat a facut din 2016, iar Nicușor Dan nu poate sa faca mai mult decat ar fi putut in 2016, pentru ca a fost capturat. Ma bucur ca eu și Robert suntem din nou parteneri”, a declarat Victor Ponta, intr-o conferința. Robert Negoița a laudat activitatea de premier…

- Pro Romania, partid condus de Victor Ponta, și formațiunea lansata de primarul Sectorului 3, Robert Negoița, Partidul București 2020, au anunțat, duminica, prin intermediul unei conferințe de presa, constituir...

- ​Primarul sectorului 3, Robert Negoița, cel care și-a lansat oficial Partidul Bucuresti 2020, a anunțat ca nu exclude susținerea lui Nicușor Dan la Primaria Generala a Capitalei, nemulțumit de ceea ce nu s-a realizat în București în cei patru ani. cât a fost condusa de Gabriela Firea.…

- Robert Negoița a anunțat ca nu o va susține pe Gabriela Firea, nașa sa, pentru un nou mandat de primar general al Bucureștiului. Negoița o acuza pe Firea ca nu a demonstrat nimic timp de 4 ani și ca Bucureștiul este un oraș in care nu se mai poate circula. In plus, el a declarat ca a fost sabotat…