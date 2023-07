Robert Negoiță îl suspendă pe directorul DGASPC Sector 3 Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a aprobat cererea de suspendare din funcție a directorului Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 3 pana la finalizarea anchetei dupa neregulile depistate la caminele de batrani din Voluntari, anunța Rador. Edilul a menționat ca susține cu toata deschiderea și transparența demersurile organelor de ancheta in ceea ce privește activitatea DGASPC Sector 3 și modul in care instituția și-a respectat indatoririle. CITESTE SI Lovitura pentru romani! Sistemul național de pensii, in pericol 07/07/2023 1376 Accident grav in Prahova:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a aprobat cererea de suspendare din functie a directorului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Sector 3, dupa neregulile depistate la camine de batrani din Voluntari, pana la finalizarea anchetei si lamurirea situatiei.

- "Pana la finalizarea anchetei și lamurirea situației, am aprobat cererea de suspendare din funcție a directorului Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 3. Susținem cu toata deschiderea și transparența demersurile organelor de ancheta pe tot ceea ce privește activitatea…

- Robert Negoița reacționeaza public la situația generata de neregulile grave descoperite la centrul pentru persoane cu dizabilitați din Voluntari, Primarul Sectorului 3 pune in aplicare ordinul premierului Ciolacu și ia masuri la DGASPC Sector 3. CITESTE SI Cioloș: ‘Batranii din lagarele de exterminare…

