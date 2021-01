Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, a scris intr-un comentariu pe Facebook ca primarul general Nicușor Dan nu ii raspunde la telefon, fiind „inabordabil” in aceasta perioada. Nu este primul oficial al administrației bucureștene. Vlad Voiculescu, actualul ministru al Sanatații, fostul viceprimar al…

- Controale intense și noi reguli privind prevenirea raspandirii covid, in marile magazine, piețele și saloanele din Capitala, in contextul in care atat marți, cat și miercuri au fost raportate cate 1.946 de cazuri noi de COVID-19. Prefectura Capitalei a anunțat ca vineri prefectul Traian Berbeceanu…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat ca iluminatul festiv in Capitala va fi aprins de luni, 7 decembrie, deși inițial susținea ca este o pierdere de bani acest lucru. El a declarat, azi, dupa ce a votat, ca nu a facut acest demers mai devreme intrucat nu a vrut sa fie interpretat drept…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, precizeaza ca 9 spitale administrate de PMB au proiectul avizat, dar nu au inca bani alocati pentru interventiile necesare in vederea autorizarii de securitate la incendiu. Intr-o postare pe Facebook, edilul general mentioneaza ca Primaria Capitalei va aloca…

- Pietele Obor si Cremenita isi vor putea muta imediat activitatea in aer liber, cautam variante si pentru Gemeni, Delfinului, dar spatiul din jur nu e foarte ofertant, a anuntat vineri primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, relateaza Agepres. “Azi Oborul a zumzait mocnit. Dupa declaratia de aseara a premierului,…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, vineri seara, ca termoficarea din Bucuresti este ”o problema grea” pe care nu a promis ca o va rezolva instant. Pentru iarna care urmeaza, Nicusor Dan considera ca este nevoie de ”un management de avarie”. ”E o problema grea, nu am promis in campanie…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anunțat, intr-un mesaj pe Facebook, ca este infectat cu coronavirus. El a intrat in izolare și susține ca nu a avut contact cu colegii din Guvern. „Va anunț pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome ușoare de raceala…

