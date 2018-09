Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii care ies in Piata Victoriei sunt aceia care au ramas fara speranta, iar aceasta se intampla din cauza unor ticaloși care nu-si fac treaba sau si-o fac prost, declarat vineri primarul sectorului 3, Robert Negoita, citat de Agerpres.

- Mai multe persoane s-au prezentat luni la Parchetul General, pentru a depune plangeri penale in legatura cu interventia jandarmilor in timpul protestului diasporei din Piata Victoriei. Unul dintre protestatari a declarat ca un jandarm lovea oamenii cu o bucata de gard, iar un altul i-a spus…

- Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane, spune, in interviul pentru Kamikaze, ca nu el a fost comandantul actiunii din 10 august din Piata Victoriei, ca pana in jurul orei 23.00 brigada speciala nu a intervenit deloc si ca ordinul de evacuare a pietei s-a primit in momentul…

- Jandarmii au folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor din București, dupa ce au fost aruncate obiecte asupra lor. Protestatari scosi cu targa din multime. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Pentru a elibera Bulevardul Aviatorilor…

- Presedintele PSD Olt, vicepremierul Paul Stanescu, a declarat duminica, la Cezieni, ca este o greseala faptul ca persoanele care protesteaza in Piata Victoriei reusesc “sa faca legea”. El spune ca PSD a fost votat de trei milioane si jumatate de oameni, atat pentru programul de guvernare cat si, referitor…