Primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, a susținut, intr-o emisiune difuzata sambata de Digi24, ca, in opinia sa, nu Gabriela Firea a condus Primaria Capitalei in perioada 2016-2020, dar nu a oferit alte detalii. Intrebat daca a refuzat sa o mai sustina pe Gabriela Firea pentru al doilea mandat de primar general al municipiului Bucuresti, Robert Negoița a evitat un raspuns concret. El a spus doar ca a fost blocat in multe proiecte de Primaria Capitalei, aflata la acel moment sub conducerea senatorului PSD Gabriela Firea. „Am fost blocat foarte tare in multe proiecte, de Primaria Generala…