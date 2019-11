Stiri pe aceeasi tema

- Presedinte Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), Robert Sorin Negoita, a transmis premierului Ludovic Orban felicitarile AMR pentru votul de investitura primit și, totodata, cateva solicitari ale reprezentanților asociației pe care o conduce. Intr-un comunicat de presa remis de Asociatia…

- Viorica Dancila sustine ca cei care vor participa la vot vor fi exlusi din partid. Premierul demis a mai spus ca aceasta masura il va viza si pe Paul Stanescu in cazul in care acesta va participa la votul de marti. "Daca noi am participa la vot si am vota guvernul, inseamna ca am fi de acord…

- Dupa acuzațiile PSD ca liberalii nu vor mai da bani pentru comunitațile locale, Ludovic Orban îi liniștește pe primari, susținând ca vor primi în continuare bani printr-un program de investiții de tipul PNDL. ​„Comunițațile locale care nu au resurse sa se dezvolte au…

- "Coșmarul pe care il traiește Romania de trei ani a incetat", a declarat liderul PNL, Ludovic Orban, dupa ce s-a confirmat ca moțiunea de cenzura impotriva guvernului Viorica Dancila a fost votata de Parlament.

- Liderul PNL Ludovic Orban considera ca propunerea Guvernului condus de Viorica Dancila pentru functia de comisar european in persoana Rovanei Plumb - respinsa joi de Comisia juridica din Parlsmentul European - a facut Romania de rusine in Europa.si cere premierului sa nu mai faca nicio alta nominalizare…

- Reprezentanții consiliilor județene, municipiilor și comunelor din țara cer Guvernului sa aprobe, pana la finalul anului, bugetul pentru anul 2020 și crearea unui fond de creditare nerambursabila care sa asigure contribuția proprie la proiectele finanțate din fonduri nerambursabile.Uniunea…

- Primarii orașelor din Romania sunt indignați de proiectul de rectificare bugetara și ii transmit premierului Viorica Dancila sa iși asume falimentul administrațiilor locale, ramase fara bani din cauza deselor modificari legislative ale Guvernului. ”Avand in vedere aceasta situatie de criza a bugetelor…