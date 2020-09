Stiri pe aceeasi tema

- "Priviți aceste poze! Este ușa biroului meu din Primarie. Sigilata. Incredibil, nici lucrurile personale nu ma lasa sa le iau din acest birou...De unde aceasta teama, de unde aceasta inverșunare a PNL-ului, PSD-ului și PMP-ului de a pune mana pe Primaria Sectorului 3 vreme de trei saptamani?",…

- Robert Negoița, candidat la un nou mandat de primar al Sectorului 3, spune ca a devenit o ținta a „mafiei retrocedarilor” pentru ca primaria a inceput sa caștige in instanța spații verzi și parcuri.Citește și: EXCLUSIV - 22 de primari PSD și 3 primari ALDE din Giurgiu, care au trecut la PNL,…

- "La doua saptamani de cand am fost depistat pozitiv la infectarea cu virusul COVID 19 sunt vindecat si ma simt excelent, gata sa ma apuc iar de treaba. Au fost doua saptamani ciudate in care as minti sa va spun ca totul a fost simplu. Impactul emotional si, uneori fizic, au fost provocari pe care…

- Robert Negoița anunța ca va contesta in instanța decizia prefectului Capitalei de a-l suspenda din funcția de primar al Sectorului 3, retroactiv, din cauza candidaturii pentru un nou mandat din partea altei formațiuni decat cea din partea careia a fost ales. Legea spune ca primarul iși pierde mandatul…

- Candidatul ALDE la Primaria Sectorului 3, Bogdan Valentin-Bratianu, spune ca iși dorește ca primarul Sectorului 3, Robert Negoița, candidat și el pentru un nou mandat, sa se vindece cat mai repede de coronavirus.„Am citit in presa de problemele de sanatate ale primarului in funcție, Robert…

- Comitetul Executiv Național al PSD a decis azi dizolvarea organizației PSD Sector 3.Printr-un alt vot s-a decis cu 58 de voturi Pentu și 1 Impotriva ca organizație sa fie condusa interimar de viceprimarul general Aurelian Badulescu care va fi și candidatul PSD la Primaria Sectorului 3.…

- Viceprimarul Aurelian Badulescu, un apropiat al Gabrielei Firea, este propunerea organizatiei PSD Bucuresti pentru candidatura la Primaria Sectorului 3. Potrivit unor surse din PSD, decizia a fost luata la nivelul filialei. De altfel, Badulescu ar urma sa preia si sefia organizatiei PSD sector 3. PSD…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a facut marți seara un anunț surprinzator. Ea a spus ca iși va retrage candidatura pentru un nou mandat de edil al Capitalei, daca „domnii de pe centru-stanga” - aluzie la Robert Negoița și Victor Ponta - au un scor in sondaje mai mare decat are ea.