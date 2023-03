Robert Negoiță: acuzațiile DNA în dosarul ROSAL, sunt o răzbunare a Serviciilor cu ochi albaștri Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, susține ca dosarul ROSAL, in care este acuzat de DNA de abuz in serviciu cu obtinerea de foloase necuvenite cu consecinte deosebit de grave, este o razbunare a „Serviciilor cu ochi albaștri” care au interese in zona de salubrizare. Invitat la „Puterea Știrilor”( PS NEWS ), edilul a declarat ca i se pare suspect ca, deși mai mulți primari de sector „merg pe aceleași contracte și platesc sume mari”, doar el este cel cercetat de procurorii anticorupție. „Se pare in zona asta de salubritate sunt multe interese de Servicii și s-au suparat rau ca le-am desființat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

