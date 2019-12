Robert Lewandowski, 30 de goluri in toate competițiile marcate in acest sezon la Bayern, va fi supus unei intervenții chirurgicale la adductori. Intr-un sezon fantastic, cu 30 de goluri in 24 de meciuri jucate in toate competițiile la Bayern, mai multe ca Messi (14) și Ronaldo (12) impreuna, Robert Lewandowski (foto) va fi supus unei intervenții chirurgicale la adductori dupa partida de maine cu Wolfsburg. „Robert va fi operat imediat dupa joc. ...