- Robert Ionescu este acuzat ca a filmat o femeie din Dubai in ipostaze indecente, pe care mai apoi a șantajat-o. Victima ar fi alertat autoritațile. Informatia a fost facuta publica de Madalin Feraru, un alt personaj conteroversat de pe TikTok.Robert Ionescu, zis și „Ingerașul”, este printre cei mai…

- Un tribunal din Spania a aprobat cererea de eutanasiere a unui roman devenit paraplegic in decembrie 2021, in urma unui incident armat pe care l-ar fi provocat. Acuzat ca a impușcat trei angajați de la firma la care lucra și doi polițiști, Marian Eugen Sabau va deveni primul deținut din Spania care…

- Desparțirea dintre Theo Rose și Alex Leonte a luat pe toata lumea prin surprindere, mai ales ca apropiații se gandeau ca aceștia sa faca pasul cel mare, dupa 5 ani de relație. Cel care a dat detalii despre cand s-a produs ruptura, a fost chiar nea Marin, unchiul lui Alex, dupa ce tanarul i s-a confesat.…

- Prima pizza din lume cu foita de aur de 24 de karate este preparata in localitatea Lido di Jesolo, langa Veneția, de un roman din Bucuresti, relateaza Corriere della Sera , citat de G4Media. Pizza „Mimi La Regina d’Oro 24K” de la restaurantul „Da Robert” este facuta cu mozzarella, sos de roșii, 200…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, din județul Cluj a fost reținut de polițiști și ulterior arestat, pentru 30 de zile, acesta fiind cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de șantaj și tulburarea ordinii și liniștii publice.

- Un roman se stabilise de mai mulți ani in Italia, acolo unde plecase pentru un trai mai bun, insa, la un moment dat, a fost dezamagit chiar de catre cea pe care o credea sufletul lui pereche. Au urmat scene de chin și de coșmar, in momentul in care și-a prins soția cu amantul, acasa. Barbatul a fost…